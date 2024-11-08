Военкор заявил об отсутствии у Сырского возможности вывести ВСУ из Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области, но не сможет это сделать. Об отсутствии у него такой возможности заявил военкор Марат Хайруллин в беседе с «ФедералПресс».
Ранее о планах Сырского сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она также подчеркнула, что в публичных заявлениях главком ВСУ умалчивает о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике (ДНР) и в Харьковской области за время вторжения в российский регион.
Хайруллин назвал оправданием желание Сырского вывести войска. «Им нужно оправдаться, поэтому они хотят использовать факт. Они заявляют: "[Дональд] Трамп победил на выборах президента США, поэтому выводим войска, а не потому что проигрываем"», — сказал он.
Военкор напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что в окружении в Курской области находятся две тысячи бойцов ВСУ. По его словам, речь идет о местности в районе Суджи и Курчатова, откуда ведет одна единственная дорога, которая простреливается с обеих сторон. «Они не могут уйти. Там сидит и иностранная серьезная группировка. Наемников сейчас ловят. Умудрились их туда завести в большом количестве, сейчас они там сидят», — подчеркнул Хайруллин.
Военкор добавил, что под Суджей также организован котел. «Котел над котлом, снеговик такой получается. Вот и все. И оставить без снабжения эту группировку Киев тоже не может, потому что иначе они даже отстреливаться не смогут. Тогда их хоть голыми руками бери», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме 7 ноября заявил, что у водохранилища в Курской области заблокированы 10 тысяч бойцов ВСУ. Он также подчеркнул, что Киев потерял при вторжении в регион больше, чем за все время спецоперации.
Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 8 ноября, Киев потерял на курском направлении более 30,5 тысячи военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.