Военкор Хайруллин заявил, что Сырский не сможет вывести ВСУ из Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области, но не сможет это сделать. Об отсутствии у него такой возможности заявил военкор Марат Хайруллин в беседе с «ФедералПресс».

Ранее о планах Сырского сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она также подчеркнула, что в публичных заявлениях главком ВСУ умалчивает о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике (ДНР) и в Харьковской области за время вторжения в российский регион.

Хайруллин назвал оправданием желание Сырского вывести войска. «Им нужно оправдаться, поэтому они хотят использовать факт. Они заявляют: "[Дональд] Трамп победил на выборах президента США, поэтому выводим войска, а не потому что проигрываем"», — сказал он.

Военкор напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что в окружении в Курской области находятся две тысячи бойцов ВСУ. По его словам, речь идет о местности в районе Суджи и Курчатова, откуда ведет одна единственная дорога, которая простреливается с обеих сторон. «Они не могут уйти. Там сидит и иностранная серьезная группировка. Наемников сейчас ловят. Умудрились их туда завести в большом количестве, сейчас они там сидят», — подчеркнул Хайруллин.

Военкор добавил, что под Суджей также организован котел. «Котел над котлом, снеговик такой получается. Вот и все. И оставить без снабжения эту группировку Киев тоже не может, потому что иначе они даже отстреливаться не смогут. Тогда их хоть голыми руками бери», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме 7 ноября заявил, что у водохранилища в Курской области заблокированы 10 тысяч бойцов ВСУ. Он также подчеркнул, что Киев потерял при вторжении в регион больше, чем за все время спецоперации.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 8 ноября, Киев потерял на курском направлении более 30,5 тысячи военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.