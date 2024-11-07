Путин заявил о заблокированных у водохранилища в Курской области 10 тысячах бойцов ВСУ

Путин: у водохранилища в Курской области заблокированы 10 тысяч бойцов ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил о заблокированных у водохранилища в Курской области 10 тысячах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

По его словам, потери у ВСУ в Курской области больше, чем за все время спецоперации. «А почему они там сидят, неся такие потери? Потому что приказано из-за океана: любой ценой, хотя бы до выборов [в США]», — сказал он.

Путин заявил, что на Украине решения принимаются на политическом уровне, не в интересах граждан страны.

Ранее российский президент заявил, что солдаты ВСУ заблокированы в Курской области на площади примерно 6 на 15 километров. По его словам, вокруг украинских войск создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься.

