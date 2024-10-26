«Приступили к ликвидации». Путин заявил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

Путин: в Курской области вокруг ВСУ создано надежное кольцо окружения

Президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой заблокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, эта территория составляет примерно 6 на 15 километров.

Глава государства отметил, что вокруг украинских войск в Курской области создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься. Он добавил, что противник, попавший в окружение, уже не в состоянии оказать Вооруженным силам (ВС) России значимый отпор.

На сегодня ничего противнику сделать не удается Владимир Путин Президент России

Он также подчеркнул, что российские военные гарантируют всем пленным украинцам жизнь, безопасность и нормальное обращение. «Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, абсолютно нормальное обращение», — сказал президент.

Путин связал вторжение ВСУ с выборами в США

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, Путин связал вторжение ВСУ в Курскую область с предстоящими выборами президента США. По его мнению, Киев таким образом хочет вмешаться во внутреннюю политику Вашингтона и повлиять на результаты голосования.

Глава государства также поделился информацией о том, что сейчас в регионе находятся около двух тысяч украинских военнослужащих. По его словам, группировка ВСУ под Курском блокирована ВС России, а все попытки прорвать окружение изнутри или снаружи являются безуспешными. «Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — подытожил Путин.

Положение ВСУ в Курской области остается тяжелым

Подразделения ВСУ, находящиеся в Курской области, ждет или плен, или уничтожение, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру».

«Если они не сдадутся, то будут уничтожены. Курская область пережила серьезную трагедию. Сейчас мы провели серьезную работу — обесточили подачу сил и средств», — сообщил депутат. По его словам, вторжение ВСУ в российский регион привело только к тому, что украинские бойцы попали в котел.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, действует режим контртеррористической операции. 10 сентября российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.