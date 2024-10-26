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06:21, 26 октября 2024Россия

«Приступили к ликвидации». Путин заявил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

Путин: в Курской области вокруг ВСУ создано надежное кольцо окружения

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой заблокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, эта территория составляет примерно 6 на 15 километров.

Глава государства отметил, что вокруг украинских войск в Курской области создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься. Он добавил, что противник, попавший в окружение, уже не в состоянии оказать Вооруженным силам (ВС) России значимый отпор.

На сегодня ничего противнику сделать не удается

Владимир ПутинПрезидент России

Он также подчеркнул, что российские военные гарантируют всем пленным украинцам жизнь, безопасность и нормальное обращение. «Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, абсолютно нормальное обращение», — сказал президент.

Путин связал вторжение ВСУ с выборами в США

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, Путин связал вторжение ВСУ в Курскую область с предстоящими выборами президента США. По его мнению, Киев таким образом хочет вмешаться во внутреннюю политику Вашингтона и повлиять на результаты голосования.

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Глава государства также поделился информацией о том, что сейчас в регионе находятся около двух тысяч украинских военнослужащих. По его словам, группировка ВСУ под Курском блокирована ВС России, а все попытки прорвать окружение изнутри или снаружи являются безуспешными. «Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — подытожил Путин.

Положение ВСУ в Курской области остается тяжелым

Подразделения ВСУ, находящиеся в Курской области, ждет или плен, или уничтожение, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру».

«Если они не сдадутся, то будут уничтожены. Курская область пережила серьезную трагедию. Сейчас мы провели серьезную работу — обесточили подачу сил и средств», — сообщил депутат. По его словам, вторжение ВСУ в российский регион привело только к тому, что украинские бойцы попали в котел.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, действует режим контртеррористической операции. 10 сентября российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Артём Верейкин
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