Путин назвал площадь территории с заблокированными солдатами ВСУ в Курской области

Путин: территория Курской области, где заблокированы ВСУ, составляет 6 на 15 км

Президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой блокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, эта территория составляет примерно 6 на 15 километров.

О том, что около двух тысяч бойцов ВСУ блокированы российскими войсками в Курской области, Путин сообщил накануне во время выступления на закрытии саммита БРИКС. По его словам, предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, но безрезультатно. ВС России приступили к их ликвидации.

Глава государства также рассказал, что за месяц украинская армия потеряли на курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники.

Как между тем писал Mash, ВС России приступили к ликвидации украинских военных в районе трех населенных пунктов Курской области — Погребков, Ольговки и Новоивановки. Для ликвидации группировки ВСУ российские военные применяют артиллерию, минометы, авиабомбы и беспилотники. Противник пытается вырваться из окружения и идет в атаку в районе Ольговки и Викторовки, однако его попытки не заканчиваются успехом.