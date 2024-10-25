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20:08, 25 октября 2024Россия

Путин назвал площадь территории с заблокированными солдатами ВСУ в Курской области

Путин: территория Курской области, где заблокированы ВСУ, составляет 6 на 15 км
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой блокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, эта территория составляет примерно 6 на 15 километров.

О том, что около двух тысяч бойцов ВСУ блокированы российскими войсками в Курской области, Путин сообщил накануне во время выступления на закрытии саммита БРИКС. По его словам, предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, но безрезультатно. ВС России приступили к их ликвидации.

Глава государства также рассказал, что за месяц украинская армия потеряли на курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники.

Как между тем писал Mash, ВС России приступили к ликвидации украинских военных в районе трех населенных пунктов Курской области — Погребков, Ольговки и Новоивановки. Для ликвидации группировки ВСУ российские военные применяют артиллерию, минометы, авиабомбы и беспилотники. Противник пытается вырваться из окружения и идет в атаку в районе Ольговки и Викторовки, однако его попытки не заканчиваются успехом.

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      Алина Гончарова
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