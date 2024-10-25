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13:30, 25 октября 2024Россия

Появились подробности об окружении ВСУ в Курской области

Mash: идет ликвидация окруженной в районе трех сел Курской области группы ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России приступили к ликвидации украинских военных в районе трех населенных пунктов Курской области — Погребков, Ольговки и Новоивановки. Подробности об окружении противника в приграничье раскрыл Mash в Telegram-канале.

Для ликвидации группировки ВСУ в районе трех сел российские военные применяют артиллерию, минометы, авиабомбы и беспилотники. Украинские военные в ответ на это пытаются вырваться из окружения и идут в атаку в районе Ольговки и Викторовки, однако их попытки не заканчиваются успехом.

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Всего в Курской области между тем блокированы около двух тысяч военнослужащих, сообщал ранее президент России Владимир Путин. По его словам, российские военные проводят ликвидацию группировки. Потери ВСУ в приграничье, по последним данным, составили 26 тысяч человек.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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