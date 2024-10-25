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21:13, 25 октября 2024Бывший СССР

Путин рассказал о сдаче солдат ВСУ в плен в Курской области

Путин: в ВСУ есть те, кто сдается в плен в Курской области, наши их принимают

Фото: Maksim Bogodvid / Brics-Russia2024 / Global Look Press

Среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области есть те, кто добровольно сдаются в плен россиянам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, российские военные спокойно их принимают, гарантируя им жизнь и безопасность. Он добавил, что с украинскими пленными хорошо обращаются.

«Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение», — рассказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что командиры ВСУ расстреливают своих солдат при попытках сдачи в плен в Курской области. «"Отцы-командиры", которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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