Путин рассказал о сдаче солдат ВСУ в плен в Курской области

Путин: в ВСУ есть те, кто сдается в плен в Курской области, наши их принимают

Среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области есть те, кто добровольно сдаются в плен россиянам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, российские военные спокойно их принимают, гарантируя им жизнь и безопасность. Он добавил, что с украинскими пленными хорошо обращаются.

«Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение», — рассказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что командиры ВСУ расстреливают своих солдат при попытках сдачи в плен в Курской области. «"Отцы-командиры", которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение», — сказал он.