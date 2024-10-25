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20:12, 25 октября 2024Россия

Путин сообщил о расстреле украинскими командирами своих солдат в Курской области

Путин: командиры ВСУ расстреливают своих при попытках сдачи в плен под Курском

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают своих солдат при попытках сдачи в плен в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что российские войска взяли много украинских солдат в плен, с ними хорошо обращаются.

«По показаниям этих пленных управление войсками внутри этого анклава [под Курском] нарушено, нарастает паника. Правда, "отцы-командиры", которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение», — сказал он.

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Ранее военные Вооруженных сил Украины, взятые в плен в Курской области, заявили, что командование отказало им в эвакуации из района боевых действий. Четверых солдат удалось взять в плен при отражении семи контратак в ночь на 25 октября.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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