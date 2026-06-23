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00:53, 23 июня 2026Мир

В Британии сравнили санкции против России с бумерангом

Британский политик Гэллоуэй сравнил западные санкции против России с бумерангом
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй сравнил санкции против России с бумерангом, передает РИА Новости

По словам политика, в Великобритании и на Западе в настоящее время нет «того процветания, которое сейчас можно наблюдать в Москве».

«Мы бросили бумеранги, и все они вернулись и ударили по нам. Они не причинили вреда России, они просто нанесли ущерб нам», — заявил Гэллоуэй.

Он также отметил, что все решения об антироссийских санкциях принимались чиновниками, не избранными народом.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что официальная политика Евросоюза в отношении России встречает все меньше одобрения со стороны европейского общества. Он заметил, что в Европе не говорят о санкциях против России, несмотря на их негативное влияние на ситуацию в ЕС.

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