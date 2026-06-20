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08:48, 20 июня 2026Мир

В Европе заявили о неодобрении антироссийской политики

Евродепутат Картайзер: Европейцы не одобряют антироссийскую политику ЕС
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Официальная политика Евросоюза в отношении России встречает все меньше одобрения со стороны европейского общества. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Политики и средства массовой информации, конечно, которые поддерживают эту политику, очень хорошо знают, что люди не одобряют эту политику… Фактически эта политика отвергается», — сказал Картайзер.

Как отметил евродепутат, это заметно по результатам выборов, а таже по настроениям в европейских деловых кругах, где все чаще высказываются мнения в сторону возобновления контактов с Москвой.

Он также заметил, что в Европе не говорят о санкциях против России, несмотря на их негативное влияние на ситуацию в ЕС, поскольку «это своего рода "священная корова" европейской политики».

«Все знают, что это проблема, никто об этом не говорит. Поэтому я считаю, что нужно заставить людей обратить на это внимание», — добавил евродепутат.

Ранее Картайзер заявил, что ключевая причина экономических трудностей, с которыми сегодня сталкивается Евросоюз, вызвана санкциями объединения против России.

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