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06:40, 20 июня 2026Экономика

Евродепутат рассказал о вызванной санкциями против России ключевой трудности ЕС

Евродепутат Картайзер: Антироссийские санкции негативно влияют на экономику ЕС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ключевая причина экономических трудностей, с которыми сегодня сталкивается Евросоюз, вызвана санкциями объединения против России. О негативном влиянии санкционной политики ЕС рассказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, его слова приводит РИА Новости.

«Это [санкции] — одна из основных причин наших экономических трудностей, но никто об этом не говорит», — пояснил парламентарий.

По его мнению, в странах блока тема негативных последствий от санкций практически табуирована. В ЕС рост цен и возникновение новых проблем в экономике обычно объясняют другими факторами. Однако значительную роль в происходящем играют именно санкции против России, уверен Картайзер.

Ранее в России отреагировали на решение ЕС впервые продлить санкции сразу на год. По словам зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, в итоге это приведет к горькому результату для Евросоюза.

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