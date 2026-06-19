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11:05, 19 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на решение ЕС впервые продлить санкции сразу на год

Сенатор Джабаров: Продление ЕС санкций на год не поможет уничтожить Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Продление Европейским союзом (ЕС) антироссийских санкций на год не даст никакого результата, убежден первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС впервые договорились продлить антироссийские санкции на год вместо привычных шести месяцев, чтобы обеспечить большую предсказуемость для Киева.

«Они какую-то игру для себя придумали. Они думают, что они меняют сроки и что кого-то в России сейчас это интересует. Они все свои пакеты санкций пусть в своем музее Евросоюза поместят и рассказывают, как они пытались уничтожить Россию санкциями и к какому горькому результату они в итоге придут. У них ничего не получится — на полгода они продлят, на год, хоть на два. Россия — суверенная страна, она как развивалась, так и будет развиваться, а Европа об этом рано или поздно сильно пожалеет», — высказался сенатор.

До этого Совет ЕС выпустил заявление с призывом к России по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Европейцы просят Москву показать «искреннюю готовность к миру», согласившись на прекращение огня.

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