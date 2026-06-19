В России отреагировали на решение ЕС впервые продлить санкции сразу на год

Сенатор Джабаров: Продление ЕС санкций на год не поможет уничтожить Россию

Продление Европейским союзом (ЕС) антироссийских санкций на год не даст никакого результата, убежден первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС впервые договорились продлить антироссийские санкции на год вместо привычных шести месяцев, чтобы обеспечить большую предсказуемость для Киева.

«Они какую-то игру для себя придумали. Они думают, что они меняют сроки и что кого-то в России сейчас это интересует. Они все свои пакеты санкций пусть в своем музее Евросоюза поместят и рассказывают, как они пытались уничтожить Россию санкциями и к какому горькому результату они в итоге придут. У них ничего не получится — на полгода они продлят, на год, хоть на два. Россия — суверенная страна, она как развивалась, так и будет развиваться, а Европа об этом рано или поздно сильно пожалеет», — высказался сенатор.

До этого Совет ЕС выпустил заявление с призывом к России по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Европейцы просят Москву показать «искреннюю готовность к миру», согласившись на прекращение огня.

