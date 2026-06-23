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01:35, 23 июня 2026Бывший СССР

В Молдавии исключили вступление страны в ЕС до 2030 года

Депутат Молдавии Цырдя исключил вступление страны в ЕС до 2030 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

По словам депутата парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдана Цырди, Молдавия не сможет вступить в Европейский союз (ЕС) до конца текущего десятилетия. Такое мнение он выразил в беседе с «Известиями».

«Ни в 2028, ни в 2029, ни в 2030 году интеграции не будет. Уже многие европейские чиновники говорят, что ни о какой европейской интеграции Украины не может идти речь, пока там идут боевые действия», — заявил он, напомнив, что Молдавия сама заявляла о том, что не собирается отмежевываться от Украины и пойдет с ней до конца.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что перспективы интеграции Украины в ЕС существенно хуже, чем у Молдавии. В сообщении подчеркивается, что на возможность присоединения Кишинева к объединению по-прежнему влияет неурегулированный конфликт в Приднестровье.

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