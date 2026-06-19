СВР России: Перспективы интеграции Украины в ЕС существенно хуже, чем у Молдавии

Перспективы интеграции Украины в Европейский союз (ЕС) существенно хуже, чем у Молдавии. С таким заявлением выступила Служба внешней разведки (СВР) России на своем официальном сайте.

«Данные однозначно свидетельствуют о том, что перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии, которая не может рассчитывать на вступление в ЕС», — высказались в ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что на возможность присоединения Кишинева к объединению по-прежнему влияет неурегулированный конфликт в Приднестровье.

СВР со ссылкой на неофициальные высказывания еврочиновников заявила, что членство Украины в Евросоюзе в среднесрочной перспективе полностью исключено. В ведомстве подчеркнули, что на перспективы евроинтеграции Киева негативно влияют развал экономики, масштабы коррупции, а также продолжающийся вооруженный конфликт с Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настоял на удалении из декларации ЕС пункта об ускоренном принятии Украины. Политик рассказал, что решение было принято в последний момент.