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01:29, 19 июня 2026Мир

Мадьяр рассказал о принятом в последний момент решении по Украине

Мадьяр настоял на удалении из декларации ЕС пункта об ускоренном принятии Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Премьер-министр Петер Мадьяр признался, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Об этом он написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», — отметил он.

Ранее Петер Мадьяр выступил против быстрого открытия всех переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский союз. По словам политика, процесс в дальнейшем должен продвигаться в соответствии с принципом заслуг, как это происходило с другими странами-кандидатами.

До этого глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах.

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