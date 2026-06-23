У владельца АЗС «Нефтьмагистраль» с бензином за 110 рублей нашли миллиарды

Владелец АЗС «Нефтьмагистраль» с бензином за 110 рублей имеет недвижимость на 3 миллиарда

Владелец АЗС «Нефтьмагистраль», где бензин стоит уже почти 110 рублей за литр, имеет недвижимость на 3 миллиарда рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что во владении у 55-летнего Александра Ерастова находится поместье в элитном коттеджном поселке под Одинцово. На его территории есть два дома площадью 720 и 1200 квадратных метров, баня и гараж. Стоимость этой усадьбы оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей.

Помимо этого, бизнесмен имеет шестикомнатную квартиру в одном из самых дорогих районов Москвы — Оболенском переулке в Хамовниках. Стоимость недвижимости оценили в почти полмиллиарда рублей. Выяснилось, что Ерастов ездит на Bentley Continental GT 2022 года за 40 миллионов рублей.

При этом сама «Нефтьмагистраль» владеет пентхаусом в 600 квадратов почти за 2 миллиарда рублей в элитном клубном ЖК «Бродский» и эксклюзивным Ferrari Purosangue стоимостью 75 миллионов рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с получением данных об изменении розничных цен направила запрос работающей в столичном регионе ПАО «ЕвроТранс» по поводу стоимости топлива в сети АЗС «Трасса».