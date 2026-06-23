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00:52, 23 июня 2026Мир

Трамп отреагировал на уход Стармера

Трамп назвал Стармера милым мужчиной, который навредил себе своей политикой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку, отметив, что считает главу кабмина милым мужчиной, который сам себе навредил проводимой политикой в области энергетики и иммиграции. Его слова во время встречи с журналистами в Белом доме приводит РИА Новости.

«Я думаю, что он милый мужчина… Однако энергетика и иммиграция, знаете, он всерьез себе навредил», — подчеркнул он.

По словам американского президента, он предлагал Киру Стармеру развивать добычу нефти в Северном море вместо строительства ветряных электростанций и импорта энергоресурсов из Норвегии.

По оценке Трампа, миграционная политика Кира Стармера могла способствовать росту преступности в стране.

Кроме того, он раскритиковал британского премьера за отказ поддержать США в рамках НАТО при проведении операции против Ирана. По мнению главы Белого дома, это решение нанесло политический ущерб Стармеру.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.

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