Трамп отреагировал на уход Стармера

Трамп назвал Стармера милым мужчиной, который навредил себе своей политикой

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку, отметив, что считает главу кабмина милым мужчиной, который сам себе навредил проводимой политикой в области энергетики и иммиграции. Его слова во время встречи с журналистами в Белом доме приводит РИА Новости.

«Я думаю, что он милый мужчина… Однако энергетика и иммиграция, знаете, он всерьез себе навредил», — подчеркнул он.

По словам американского президента, он предлагал Киру Стармеру развивать добычу нефти в Северном море вместо строительства ветряных электростанций и импорта энергоресурсов из Норвегии.

По оценке Трампа, миграционная политика Кира Стармера могла способствовать росту преступности в стране.

Кроме того, он раскритиковал британского премьера за отказ поддержать США в рамках НАТО при проведении операции против Ирана. По мнению главы Белого дома, это решение нанесло политический ущерб Стармеру.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.