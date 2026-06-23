В России заявили о грядущей трансформации высшего образования

Сафонов: Образование в топ-20 вузах России превратится в привилегию для гениальных детей

В условиях государственной поддержки системы среднего профессионального образования (СПО) высшее образование в России в ближайшие десятилетия претерпит трансформацию и разделится на два параллельных контура. Об этом заявил «Известиям» профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, фундаментальное образование в топ-20 вузах страны «превратится в привилегию для академически гениальных детей, способных преодолеть экстремально высокие барьеры отбора, и для детей из очень обеспеченных семей».

«При этом массовые региональные университеты, особенно гуманитарного профиля, ждет масштабное сокращение, слияние или перепрофилирование под практические нужды конкретных предприятий», — добавил Сафонов.

Как отметил эксперт, в регионах высшее образование станет скорее прикладным, что сотрет грань между бакалавриатом и продвинутым колледжем.

Ранее власти утвердили правила перехода на новую систему высшего образования. Согласно нововведениям, в России появятся три ступени высшего образования — базовое, специализированное и профессиональное.