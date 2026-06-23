Названы приводящие к бессоннице ошибки

Нейробиолог Уокер: Теплый или горячий душ за час до сна помогает заснуть

Нейробиолог Мэтью Уокер рассказал об ошибках, которые приводят к бессоннице. Привычки, от которых лучше отказаться ради хорошего сна, он назвал в беседе с HuffPost.

Специалист сравнил засыпание с посадкой самолета: процесс происходит поэтапно и даже один сбой может привести к тому, что воздушное судно не сможет сесть на взлетно-посадочную полосу. «Чтобы заснуть, нашему телу нужно снизить температуру примерно на один градус. Поэтому лучше ложиться спать в прохладном помещении», — сказал эксперт. Он добавил, что снизить температуру тела также помогает теплый или горячий душ за час до сна. «Кровь приливает к поверхности кожи и затем высвобождает тепло», — объяснил Уокер.

По словам эксперта, трудности с засыпанием также могут возникнуть, если перед сном выпить алкоголь, включить яркий свет или использовать смартфон и другие гаджеты. Он добавил, что если в течение 25 минут не удается уснуть, то нет смысла лежать в постели, лучше встать и заняться каким-нибудь простым делом. «Никто не сидит за накрытым столом, ожидая, пока почувствует голод. Но, когда дело доходит до сна, так поступают почти все», — резюмировал Уокер.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что для мозга вреден не только недосып, но и избыток сна. По ее словам, идеальная продолжительность ночного отдыха — от семи до девяти часов.