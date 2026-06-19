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Забота о себе
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10:34, 19 июня 2026Забота о себе

Названы разрушительные для мозга привычки сна

Эндокринолог Павлова: Мозгу вредит не только недостаток сна, но и его избыток
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как сон влияет на риск развития деменции. Разрушительные привычки сна она назвала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, наблюдения за тысячами пациентов показали, что мозгу вредит не только недостаток сна, но и его избыток. Она отметила, что в идеале нужно спать от семи до девяти часов. «Отклонение в любую сторону давало значимое увеличение повреждений в мозге», — заявила она.

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Также негативные последствия возникали у тех, кто часто спит днем. Врач подчеркнула, что постоянная потребность в дневном сне может указывать на то, что организму чего-то не хватает. Еще одним фактором риска специалист назвала бессонницу и частые пробуждения. По ее словам, они повышали риск деменции даже у людей, которые не курили, не имели диабета или проблем с давлением.

Ранее американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун заявили, что бананы положительно действуют на здоровье мозга. По их словам, особенно полезны слегка недозрелые плоды.

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