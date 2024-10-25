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06:18, 25 октября 2024Россия

Путин связал вторжение ВСУ в Курскую область с выборами в США

Путин связал вторжение ВСУ в Курскую область с вмешательство в выборы в США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, связал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область с выборами в США. Его слова приводит ТАСС.

«Я вот, например, считаю, что даже их провокации на курском направлении связаны с попытками вмешательства во внутриполитическую ситуацию и в выборный процесс в Соединенных Штатах», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области, началась их ликвидация.

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      Марина Совина
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