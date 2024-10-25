Путин заявил о бессилии попавших в окружение ВСУ

Путин: попавшие в окружение в Курской области бойцы ВСУ ничего не могут сделать

Попавшие в окружение в Курской области украинские военные не в состоянии ничего сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«На сегодня ничего противнику сделать не удается», — подчеркнул он.

Ранее в пятницу, 25 октября, стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России создали надежное кольцо вокруг украинских войск в Курской области. Путин пообещал всем пленным украинцам жизнь, безопасность и нормальное обращение.

Накануне глава государства сообщил, что около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области. Он рассказал, что ВС России приступили к их ликвидации.