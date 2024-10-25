Путин сообщил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

Путин: ВС России создали надежное кольцо вокруг ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России создали надежное кольцо вокруг украинских войск в Курской области. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, российские войска начали сжимать окружение вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава государства также гарантировал всем пленным украинцам жизнь, безопасность и нормальное обращение.

Ранее военные Вооруженных сил Украины, взятые в плен в Курской области, заявили, что командование отказало им в эвакуации из района боевых действий. Четверых солдат удалось взять в плен при отражении семи контратак в ночь на 25 октября.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.