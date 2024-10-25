Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:02, 25 октября 2024Россия

Путин сообщил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

Путин: ВС России создали надежное кольцо вокруг ВСУ в Курской области

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России создали надежное кольцо вокруг украинских войск в Курской области. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, российские войска начали сжимать окружение вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава государства также гарантировал всем пленным украинцам жизнь, безопасность и нормальное обращение.

Ранее военные Вооруженных сил Украины, взятые в плен в Курской области, заявили, что командование отказало им в эвакуации из района боевых действий. Четверых солдат удалось взять в плен при отражении семи контратак в ночь на 25 октября.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      Россиянин пойдет под суд за стрельбу по посетителям кафе

      Российским туристам посоветовали не заселяться в определенные номера гостиниц

      Путин назвал площадь территории с заблокированными солдатами ВСУ в Курской области

      Вучич рассказал об открытии посольства Сербии в Киеве

      Названы самые мистические места для путешествий в России

      Путин сообщил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

      Россиянам назвали самый выгодный способ вложения денег

      Россиянин заступился за девушку и получил ножевое ранение от оппонента

      Оскароносный режиссер поддержал Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше