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13:43, 25 октября 2024Россия

В России рассказали о положении ВСУ в Курской области

Заварзин: подразделения ВСУ в Курской области ждет или плен, или уничтожение

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Курской области, ждет или плен, или уничтожение, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О положении украинской армии в российском регионе депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Если они не сдадутся, то будут уничтожены. Курская область пережила серьезную трагедию. Сейчас мы провели серьезную работу — обесточили подачу сил и средств», — сообщил Заварзин.

Депутат отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область вело к тому, что украинские бойцы попали в котел.

Я как военный говорю, к этому всегда должно идти — группировка окружается, в котел попадает, и там два выхода: или сдача в плен, или уничтожение

Виктор Заварзинчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ потеряли стабильное управление подразделениями, которые оказались окружены в Курской области. Он добавил, что в настоящее время предпринимаются попытки деблокировать украинские части. Также Владимир Путин отметил, что украинские бойцы, которые находятся в Курской области, не очень понимают, что они в окружении.

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