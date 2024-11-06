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11:53, 6 ноября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о подготовке выхода ВСУ из Курской области

Депутат Рады Безуглая: Сырский готовит ВСУ к выходу из Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там?» — высказалась политик.

Безуглая заявила о подготовке главкомом ВСУ вывода войск из Курской области с помощью публичных заявлений. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике (ДНР) и в Харьковской области за время операции.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о минировании Харьковской области украинскими военными. По его словам, инженерно-саперные подразделения ВСУ осуществляют работы не только рядом с линией фронта, но и в тылу.

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