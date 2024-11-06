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09:32, 6 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о минировании Харьковской области украинскими военными

Марочко: ВСУ минируют Харьковскую область
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетНаселение России:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют Харьковскую область. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, инженерно-саперные подразделения ВСУ осуществляют работы по минному заграждению не только рядом с линией боевого соприкосновения, но и в тылу. Эксперт добавил, что минирование проводится в том числе в непосредственной близости к населенным пунктам, где еще проживают мирные граждане. При этом заграждения не обозначаются указателями о минной опасности. Марочко заключил, что это привело к жертвам среди мирного населения, в том числе среди несовершеннолетних.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы России за последние трое суток увеличили давление на позиции ВСУ в Харьковской области. По его словам, на протяжении последних трех суток атаки российских подразделений на украинские позиции в этом районе участились и происходят не реже 20 раз в сутки.

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