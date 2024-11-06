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08:25, 6 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска увеличили давление на ВСУ на купянском направлении

Марочко: Российские войска увеличили давление на ВСУ на купянском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России за последние трое суток увеличили давление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он добавил, что исходя из докладов ВСУ, российские войска не ослабляют давление на украинские позиции в окрестностях Купянска. В частности, на протяжении последних трех суток атаки ВС России на украинские позиции в этом районе участились и происходят не реже 20 раз в сутки. По его словам, наиболее активные действия отмечаются в районе Петропавловки, Кругляковки. Кондрашовки, Кучеровки, Песчаного, Лозовой, Колесниковки и их окрестностях.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на шести участках фронта. В частности, проведено успешное наступление в районе населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара.

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