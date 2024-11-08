На Украине говорят о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. В России объяснили, почему выйти оттуда уже невозможно

Военкор Хайруллин: Сырский не может вывести войска из-под Курска из-за окружения

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области, но не в состоянии этого сделать. Такое мнение выразил военкор Марат Хайруллин в беседе с «ФедералПресс».

Кроме того, Хайруллин отметил, что ВСУ прикрывают свое желание отступить из Курской области победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, хотя на самом деле украинские войска вынуждены отступать, потому что проигрывают.

То, что Сырский хочет вывести войска из Курской области под выборы, — это оправдание. Им нужно оправдаться, поэтому они хотят использовать факт. Они заявляют: «Трамп победил, поэтому выводим войска, а не потому что проигрываем» Марат Хайруллин военкор

Хайруллин заявил, что ВСУ хотят, но не могут выйти из окружения из-за мощной группировки российских войск, которая, в частности, занимается отловом иностранных наемников.

«Наемников сейчас ловят. Умудрились их туда завести в большом количестве, сейчас они там сидят. Из Суджи им уходить тяжело, потому что там одна-единственная дорога, которая простреливается с обеих сторон. Они начнут выводить, их сразу всех поубивают», — считает военкор.

По его словам, ВСУ в Курской области попали в крайне плачевное положение. В связи с этим они ищут хоть какое-то оправдание, чтобы выйти оттуда.

«Они [ВСУ] уже обречены», — заключил военкор.

Александр Сырский Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Раде заявили о подготовке выхода ВСУ из Курской области

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале заявила, что Сырский готовит войска к выходу из Курской области.

«Может, Александр Станиславович, вы лично останетесь там?» — написала политик.

Безуглая заявила о подготовке главкомом ВСУ вывода войск из Курской области с помощью публичных заявлений. По ее словам, Сырский умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике (ДНР) и в Харьковской области за время операции.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что за месяц украинская армия потеряла на курском направлении 26 тысяч человек.

По его словам, Украина также потеряла на курском направлении около 19 тысяч единиц техники, что почти на тысячу больше, чем в ходе контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Фото: Stringer / Reuters

Военный эксперт оценил возможности ВСУ выйти из Курской области

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ВСУ постепенно утрачивают возможности выхода из Курской области.

Он объяснил, что проблемы связаны, в первую очередь, с большими потерями украинских войск и ухудшением погодных условий.

«Пока возможности отступления есть, хотя и сделать это будет очень сложно. Все равно в регионе остаются какие-то подразделения, есть небольшие пополнения. Но со временем путей отхода будет становиться все меньше», — считает Дандыкин.

Ситуацию осложняют, по его словам, и ухудшившиеся погодные условия. В условиях тумана все тяжелее становится работать беспилотникам. Все это демонстрирует, что Киев очень дорого платит за курскую авантюру, заключил эксперт.

Путин заявил о заблокированных у водохранилища в Курской области 10 тысячах украинских военных

Путин ранее заявил, что у водохранилища в Курской области заблокированы 10 тысяч бойцов ВСУ.

Президент также обратил внимание на то, что потери ВСУ в Курской области больше, чем за все время спецоперации.

«А почему они там сидят, неся такие потери? Потому что приказано из-за океана: любой ценой, хотя бы до выборов [в США]», — объяснил президент.

Российский лидер заключил, что на Украине решения принимаются на политическом уровне, не в интересах граждан страны.