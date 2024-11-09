Главком ВСУ сообщил главнокомандующему силами НАТО о тяжелой ситуации на фронте

Сырский сообщил главкому ВС НАТО в Европе Каволи о тяжелой ситуации на фронте

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил командующему Европейского командования ВС США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи о сложностях на фронте. Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. «Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях», — рассказал Сырский.

2 ноября Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном и сообщил ему о ситуации на фронте. Тогда главком ВСУ признал, что армия России, помимо прочего, имеет значительное преимущество над ВСУ в артиллерийских снарядах.