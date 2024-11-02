Главком ВСУ сообщил главе Комитета начштабов ВС США о сложной обстановке на фронте

Главком ВСУ Сырский сообщил главе Комитета начштабов ВС США о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном и сообщил ему о ситуации на фронте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Враг не прекращает штурмовые действия на нескольких направлениях, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия», — написал Сырский.

По словам главкома, армия России, помимо прочего, имеет значительное преимущество над ВСУ в артиллерийских снарядах.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в переводе в пехоту авиатехников. Помимо этого, она рассказала, что из командования медицинских сил ВСУ по распоряжению Сырского переводят в пехоту и медиков, не учитывая медицинскую квалификацию.