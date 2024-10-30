Депутат Рады обвинила главкома ВСУ в переводе авиатехников в пехоту

Безуглая: главком ВСУ Сырский переводит авиатехников в пехоту

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в переводе авиатехников в пехоту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», — написала нардеп.

Помимо этого, она рассказала, что из командования медицинских сил ВСУ по распоряжению Сырского переводят в пехоту и медиков, не учитывая медицинскую квалификацию.

Ранее Безуглая заявила, что Сырский необоснованно меняет командиров бригад. При этом парламентарий отметила, что оставляют «буквально нескольких особенных». В частности, Безуглая отметила генерала ВСУ Василия Зубанича, который курирует 1-ю танковую, 128-ю и 10-ю бригады.