Депутат Рады обвинила главкома ВСУ в необоснованной смене комбригов ВСУ

Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ Сырский необоснованно меняет комбригов ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский необоснованно меняет командиров бригад. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Главком так часто тасует комбригов в ВСУ, что они не успевают не только привыкнуть к своим бригадам, но и кое-где даже понять, какие подразделения входят в их состав», — говорится в сообщении. При этом парламентарий отметила, что оставляют «буквально нескольких особенных». В частности, Безуглая отметила генерала ВСУ Василия Зубанича, который курирует 1-ю танковую, 128-ю и 10-ю бригады.

Ранее Безуглая обвинила главкома ВСУ в попытке создать коллапс в системе медицинских сил. По ее словам, к коллапсу может привести решение командования ВСУ перевести одну пятую всех врачей из военных госпиталей в пехотные бригады.