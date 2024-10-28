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12:04, 28 октября 2024Бывший СССР

В Раде обвинили главкома ВСУ в попытке создать коллапс в системе медицинских сил

Депутат Рады Безуглая: Сырский пытается создать коллапс в медицинских силах ВСУ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пытается создать коллапс в системе медицинских сил украинской армии. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, к коллапсу может привести решение командования ВСУ перевести одну пятую всех врачей из военных госпиталей в пехотные бригады. Парламентарий также обратилась к генералу медицинских сил Анатолию Казмирчуку с вопросом, является он командующим медсил или «придворным цирюльником».

«И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медицинских сил, и Главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович, Вам проблем в результате Ваших "гениальных" решений на фронте мало?» — написала депутат.

Ранее Марьяна Безуглая призвала начать готовить к обороне Изюм в Харьковской области и Павлоград в Днепропетровской области. По ее словам, главком ВСУ Александр Сырский тратит силы на распространение лжи о ситуации на фронте, вместо того чтобы готовить оборону.

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      Александр Курбатов
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