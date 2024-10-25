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20:15, 25 октября 2024Бывший СССР

В Раде призвали готовить оборону Днепропетровской и Харьковской областей

Нардеп Безуглая: необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В связи с эффективным наступлением российских войск в Донбассе украинским властям необходимо начать готовить к обороне Изюм в Харьковской области и Павлоград в Днепропетровской области. Об этом в Telegram-канале заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курской области уже вернули. Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма», — заявила нардеп.

Она добавила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский тратит силы на распространение лжи о ситуации на фронте, вместо того чтобы готовить оборону.

Ранее готовить Днепропетровскую область к обороне призвал замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. По его словам, украинские власти должны изменить подход к обороне и строить фортификационные линии до приближения к ним российских войск.

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      Глеб Палехов
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