Бывший офицер бригады «Азов» призвал готовить Днепропетровскую область к обороне

Офицер 3-й ОШБр ВСУ Жорин призвал готовить к обороне Днепропетровскую область

Днепропетровскую область необходимо готовить к обороне, поскольку российские войска находятся менее чем в 30 километрах от границы региона. Начать фортификацию призвал в Telegram-канале замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Максим Жорин.

«Учитывая ситуацию с Селидово, Покровском — Днепропетровщину нужно готовить уже. И контролировать этот процесс», — заявил офицер бригады, созданной на основе бывших военнослужащих полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России).

Жорин добавил, что украинские власти должны изменить подход к обороне и строить фортификационные линии до приближения к ним российских войск.

Ранее в ВСУ подтвердили прорыв российских военных в Вишневом в районе Селидово. По словам украинского бойца с позывным Осман, на направлении складывается критическая ситуация для украинских войск.