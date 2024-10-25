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19:02, 25 октября 2024Бывший СССР

Бывший офицер бригады «Азов» призвал готовить Днепропетровскую область к обороне

Офицер 3-й ОШБр ВСУ Жорин призвал готовить к обороне Днепропетровскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Днепропетровскую область необходимо готовить к обороне, поскольку российские войска находятся менее чем в 30 километрах от границы региона. Начать фортификацию призвал в Telegram-канале замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Максим Жорин.

«Учитывая ситуацию с Селидово, Покровском — Днепропетровщину нужно готовить уже. И контролировать этот процесс», — заявил офицер бригады, созданной на основе бывших военнослужащих полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России).

Жорин добавил, что украинские власти должны изменить подход к обороне и строить фортификационные линии до приближения к ним российских войск.

Ранее в ВСУ подтвердили прорыв российских военных в Вишневом в районе Селидово. По словам украинского бойца с позывным Осман, на направлении складывается критическая ситуация для украинских войск.

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      Глеб Палехов
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