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18:25, 25 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ подтвердили прорыв российских военных в ДНР

Боец «Айдара» Осман: ВС России прорвались в Вишневое в ДНР, ситуация критическая

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные совершили прорыв в одном из населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов с позывным Осман в Telegram.

«[Вооруженные силы (ВС) России] прорвались в Вишневое (направление Селидово), ситуация [для ВСУ] критическая», — написал Бунятов.

22 октября боец ВСУ с позывным Мучной сообщил, что российские войска продвигаются в Селидово в ДНР с севера, востока и юга. По его словам, армия России в том числе штурмует населенный пункт Вишневое.

Также стало известно о прорыве российских военных в Запорожской области. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, армия России достигла успехов севернее и северо-западнее Левадного.

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      Екатерина Грищенко
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