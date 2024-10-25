Рогов рассказал о прорыве российскими военными обороны ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России стремительным рывком прорвали оборону ВСУ в районе Левадного

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наша армия стремительно, одним рывком продвинулась вперед севернее и северо-западнее Левадного, отбросив бандеровцев и продвинувшись свыше километра. Сейчас наши бойцы окапываются на новых позициях и закрепляют успех», — рассказал Рогов.

По его словам, успехи Вооруженных сил (ВС) России в районе Левадного поспособствуют взятию российскими военными под огневой контроль трассы снабжения украинской армии между ореховским и времевским направлениями.

Ранее стало известно, что российские солдаты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске. Вместе с ним были поражены две единицы украинской военной техники.