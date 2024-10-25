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12:51, 25 октября 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ уничтожили ПВД ВСУ в Купянске
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В Купянске уничтожено две единицы техники украинских боевиков, которые были спрятаны в складском помещении одного из торговых центров. Также уничтожен пункт временного размещения», — сообщил экс-военный.

Марочко добавил, что в уничтоженном ПВД было расквартировано подразделение ВСУ специального назначения.

Ранее Марочко рассказал о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке в Донецкой народной республике. По его словам, фиксируются многочисленные случаи огня по сослуживцам между подразделениями украинской армии из-за отсутствия внутренней координации.

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      Глеб Палехов
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