Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ уничтожили ПВД ВСУ в Купянске

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В Купянске уничтожено две единицы техники украинских боевиков, которые были спрятаны в складском помещении одного из торговых центров. Также уничтожен пункт временного размещения», — сообщил экс-военный.

Марочко добавил, что в уничтоженном ПВД было расквартировано подразделение ВСУ специального назначения.

Ранее Марочко рассказал о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке в Донецкой народной республике. По его словам, фиксируются многочисленные случаи огня по сослуживцам между подразделениями украинской армии из-за отсутствия внутренней координации.