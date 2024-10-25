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08:41, 25 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке

Марочко: военные ВСУ хаотично бегут со своих позиций и обстреливают сослуживцев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) хаотично бегут со своих позиций в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, в районе Серебрянки видны «элементы потери управления украинскими войсками». Марочко отмечает множество случаев хаотичного бегства военнослужащих ВСУ со своих позиций на неподготовленные рубежи.

Кроме того, он отмечает многочисленные случаи огня по своим сослуживцам между подразделениями украинской армии из-за отсутствия внутренней координации. Это вызывало дезориентацию среди военных ВСУ, поэтому они принимали свои подразделения за вражеские.

Ранее Марочко рассказал, что российская армия начало формирование окружения ВСУ в Харьковской области. Он заметил, что этому способствовало продвижение на нескольких участках.

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      Алевтина Запольская
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