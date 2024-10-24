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07:16, 24 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили об окружении ВСУ в Харьковской области

Марочко: Российская армия формирует окружение ВСУ в Куриловке

Фото: Pool / Reuters

Российская армия начало формирование окружения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в селе Куриловка Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Группировка противника, которая находится в районе Куриловки, естественно, может попасть в окружение», — рассказал Марочко.

Он отметил, что этому способствовало продвижение Российской армии на нескольких участках. Из-за этого войска смогут обескровить ВСУ, «даже не охватывая полностью Купянск», заключил подполковник в отставке.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ потеряли стратегически важные высоты у села Терны. По его словам, попытки ВСУ вернуть утраченные позиции не привели к желаемому результату, и украинские штурмовики бежали с поля боя.

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      Евгений Силаев
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