Стало известно о потере ВСУ стратегически важных высот в ЛНР

Марочко: ВСУ потеряли стратегически важные высоты у села Терны в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли стратегически важные высоты у села Терны на севере Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В результате продвижения наших войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Следует отметить, что эти позиции вооруженных формирований Украины были расположены на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков», — отметил он.

По словам бывшего военнослужащего, украинское командование попыталось вернуть утраченные позиции, однако попытки не привели к желаемому результату, и часть штурмовиков ВСУ бежала с поля боя.

Ранее стало известно, что подразделения украинской армии оставили первые позиции на востоке Курахово в Донецкой народной республике. Отмечается, что на этом участке фронта ВСУ несут потери.