Стало известно об отступлении ВСУ с окраины Курахово

ТАСС: ВСУ оставили позиции на востоке Курахово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили первые позиции на востоке Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«На востоке Курахово противник оставил первые позиции», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, по данным силовиков, украинские военные несут потери на этом участке фронта.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что российские военные продвигаются в Селидово в ДНР с севера, востока и юга. По словам украинского военного, подразделения Российской армии продвигаются по территории города, однако пока не дошли до высотных зданий в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ.

Кроме того, военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал, что подразделениям Российской армии удалось приблизиться к Купянску в Харьковской области. По его словам, в настоящий момент бои идут в трех километрах к северо-востоку от города.