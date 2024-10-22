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13:20, 22 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об отступлении ВСУ с окраины Курахово

ТАСС: ВСУ оставили позиции на востоке Курахово в ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили первые позиции на востоке Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«На востоке Курахово противник оставил первые позиции», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, по данным силовиков, украинские военные несут потери на этом участке фронта.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что российские военные продвигаются в Селидово в ДНР с севера, востока и юга. По словам украинского военного, подразделения Российской армии продвигаются по территории города, однако пока не дошли до высотных зданий в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ.

Кроме того, военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал, что подразделениям Российской армии удалось приблизиться к Купянску в Харьковской области. По его словам, в настоящий момент бои идут в трех километрах к северо-востоку от города.

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      Александр Курбатов
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