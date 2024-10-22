В ВСУ заявили о продвижении российских военных в ДНР

Боец ВСУ Мучной: российские военные продвигаются в Селидово в ДНР

Российские военные продвигаются в Селидово Донецкой народной республики (ДНР) с севера, востока и юга. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной, его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Покровское направление: Враг продолжает штурмовать Селидово! (...) Уже глубоко в черте города развиваются бои с севера, востока и юга!» — написал он.

По словам украинского военного, подразделения Российской армии продвигаются по территории города, однако пока не дошли до высотных зданий в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ. Кроме того, по его словам, солдаты Вооруженных сил России штурмуют населенный пункт Вишневое к западу от Селидово, чтобы отрезать город от Покровска.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что самыми сложными участками фронта для ВСУ сегодня являются Часов Яр, Торецк, а также Курская область. Обстановка под Курском для ВСУ, как считает полковник, уже безвыходная.