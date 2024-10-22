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12:26, 22 октября 2024Бывший СССР

Успехи российских военных у Купянска и Часова Яра оценили

Эксперт Онуфриенко: ВС России продвигаются у Купянска и Часова Яра

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продвигаются у Купянска в Харьковской области и Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Успехи Вооруженных сил (ВС) России оценил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает 360.ru.

Онуфриенко отметил, что подразделениям Российской армии удалось прорваться в районе Петропавловки. В настоящий момент бои идут в трех километрах к северо-востоку от Купянска. В то же время, с юго-восточной стороны ВС России вышли к реке Оскол, перерезав идущую вдоль реки трассу и возможность для украинских военных переправиться на правый берег.

«На не менее важном участке — от Часова Яра вплоть до Угледара — киевскому режиму тоже похвастаться нечем. Наши обошли Часов Яр с юга: обходят ранее освобожденные более чем наполовину Дзержинск, от Нью-Йорка на северо-запад, окружают Селидово и вышли к Курахову», — добавил он.

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Онуфриенко также отметил, что положение часов-ярского гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) также резко ухудшилось. По словам эксперта, на севере покровского направления украинские военные отступили к селу Воздвиженка, и сейчас бои идут в этом населенном пункте, перекрывающем трассу на Часов Яр.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что самыми сложными участками фронта для ВСУ сегодня являются Часов Яр, Торецк, а также Курская область. Обстановка под Курском для ВСУ, как считает полковник, уже безвыходная.

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      Александр Курбатов
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