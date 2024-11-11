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08:57, 11 ноября 2024Мир

Россия собрала 50 тысяч военных в Курской области. Разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ

NYT: Россия собрала 50 тысяч военных для наступления на ВСУ в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Представители разведки США дают пессимистичные прогнозы относительно результатов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По информации издания The New York Times, Россия сосредоточила в регионе 50 тысяч военных, журналисты утверждают, что в их числе бойцы из КНДР.

В США заявили, что Украине не может решить проблему с нехваткой войск

Как пишет издание, представители разведки США пессимистично оценивают общие перспективы ВСУ в Курской области. По их словам, Россия занимает позиции как в регионе, так и на востоке Украины. По мнению американских чиновников, это связано с неспособностью Украины решить проблему с критической нехваткой войск.

Один из собеседников издания заявил, что вторжение Украины в Курскую область ослабило ее и сделало уязвимой для России. При этом он добавил, что ВСУ смогут продержаться в регионе какое-то время.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Газета также заявляет, что Россия сосредоточила в Курской области 50 тысяч военных, в том числе северокорейские войска. Разведка США отмечает, что главным приоритетом Москвы стало то, что ей не пришлось снимать подразделения с востока Украины — ВС РФ могут таким образом наступать сразу на нескольких участках фронта.

Путин обещал скорую зачистку Курской область от ВСУ

Президент Росии Владимир Путин ранее выразил уверенность, что РФ освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины. «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — подчеркнул Путин в беседе с волонтерами.

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По его словам, ВСУ потеряли стабильное управление подразделениями, которые оказались окружены в Курской области. «В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении», — сообщил глава государства.

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