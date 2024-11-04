Путин пообещал скорую зачистку Курской области от ВСУ

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что РФ освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ). После чего на этой территории будет востребована работа волонтеров, обратился он к активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области, пишет ТАСС.
«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — подчеркнул Путин.
Слушатель центра 16-летний Илья рассказал президенту, как волонтеры регулярно оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона. «Да-да, да мы зачистим эту территорию», — заверил Владимир Путин.
Ранее российский президент заявил, что солдаты ВСУ заблокированы в Курской области на площади примерно 6 на 15 километров. По его словам, вокруг украинских войск создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься.
В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что в Курской области Вооруженные силы Украины оказались практически в безвыходной ситуации. Он объяснил, что у военных ВСУ сегодня не осталось возможностей ни к отступлению, ни к пополнению резервов.
По словам эксперта, Россия контролирует все приграничье, а также Черниговскую и Сумскую области: в случае сосредоточения там сил и средств ВСУ, происходит их быстрое уничтожение.