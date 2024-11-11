Названа цель подрыва дамбы Кураховского водохранилища украинскими военными

Дандыкин: подрыв дамбы Кураховского водохранилища говорит о беспомощности ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл возможную цель подрыва Терновской дамбы Кураховского водохранилища Вооруженными силами Украины (ВСУ). Дандыкин объяснил «Ленте.ру», что подобные действия украинских военных показывают, что Киев уже признал свою беспомощность в регионе.

Ранее сообщалось о подрыве ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Уточнялось, что в результате близлежащие села начало затапливать водой. Предполагается, что таким образом украинская армия хочет замедлить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ на кураховском направлении.

«Мы с востока уже вошли в город, продолжаем бить по переправам, в частности, на купянском направлении. Я думаю, это вряд ли поможет, хотя в какой-то степени замедлит. Похожую тактику они применяли с Каховским водохранилищем. (...) Это показывает, что они уже расстались с этим регионом», — пояснил Дандыкин.

Это направление очень важное, это один из самых укрепленных узлов обороны, за которым можно наступать куда угодно, дальше уже Днепропетровская область Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

В июне 2022 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинская сторона планирует устроить очередную провокацию и подорвать дамбу в Курахово. По его словам, после этого Киев хотел обвинить Москву в затоплении сельхозугодий и уничтожении урожая.

Тогда Мизинцев отмечал, что в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.