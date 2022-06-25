Минобороны России предупредило о провокации ВСУ со взрывом дамбы в ДНР

Минобороны России предупредило о планах ВСУ взорвать дамбу в городе Курахово в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить очередную провокацию, взорвав дамбу в городе Курахово в ДНР, после чего они обвинили бы российских солдат в затоплении сельхозугодий и уничтожении урожая, сообщает ТАСС.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая», — заявил представитель Минобороны.

Он отметил, что в результате подрыва дамбы в зоне возможного затопления, помимо сельскохозяйственных предприятий, окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что у Киева так и не пропала нужда в поставках произведенной в советское время военной техники от западных стран, у которых она имеется.