Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минобороны России предупредило о провокации ВСУ со взрывом дамбы в ДНР

Минобороны России предупредило о планах ВСУ взорвать дамбу в городе Курахово в ДНР

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить очередную провокацию, взорвав дамбу в городе Курахово в ДНР, после чего они обвинили бы российских солдат в затоплении сельхозугодий и уничтожении урожая, сообщает ТАСС.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая», — заявил представитель Минобороны.

Он отметил, что в результате подрыва дамбы в зоне возможного затопления, помимо сельскохозяйственных предприятий, окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что у Киева так и не пропала нужда в поставках произведенной в советское время военной техники от западных стран, у которых она имеется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Синдром отмены: Россия
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград
Минобороны России предупредило о провокации ВСУ со взрывом дамбы в ДНР
Валиева захотела попробовать себя в боксе
Минобороны заявило о снайперских точках ВСУ в детсаду ДНР
Народная милиция ЛНР заявила о насилии над заложницами завода «Азот»
Лукашенко завершил переговоры с Путиным
Стало известно о проблемах ВСУ из-за неумения пользоваться западным оружием
Белый дом рассказал о нужде Киева в поставках советской военной техники
Во Франции заявили об «унижении» Макрона Россией из-за потери Caesar на Украине
Россиянам перечислили условия получения надбавки к пенсии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.