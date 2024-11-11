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12:38, 11 ноября 2024Бывший СССР

Появились сообщения о подрыве дамбы Кураховского водохранилища

Появились сообщения о подрыве ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Появились сообщения о подрыве Вооруженными силами Украины (ВСУ) Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Судя по всему ВСУ приняли решение подорвать объект, чтобы замедлить продвижение армии России», — предположили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».

Как сообщает украинский Telegram-канал «Донбасс оперативный», в городских сообществах появилась информация о подрыве дамбы в районе села Старые Терны к западу от Курахово. После взрыва вода начала затапливать близлежащие населенные пункты.

Ранее The Wall Streer Journal сообщила, что правительство Украины решило разобрать Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) на фоне нехватки электроэнергии в стране. Как отмечается, решение о разборе ТЭС было принято весной, а сами работы закончились к концу лета.

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