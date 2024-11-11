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09:31, 11 ноября 2024Бывший СССР

Украина разобрала Кураховскую ТЭС на фоне нехватки электроэнергии

WSJ: Украина решила разобрать Кураховскую ТЭС из-за нехватки электроэнергии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Правительство Украины решило разобрать Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) на фоне нехватки электроэнергии в стране. Об этом пишет газета the Wall Streer Journal.

«Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно», — пишет издание.

Как отмечается, решение о разборе ТЭС было принято весной, а сами работы закончились к концу лета. Как сообщил генеральный директор энергохолдинга ДТЭС Максим Тимченко, у Украины «не было другого выбора».

Ранее издание писало, что Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, украинские города могут стать непригодными для жизни.

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