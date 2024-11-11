Стало известно о возможных тяжелых последствиях нехватки электроэнергии на Украине

WSJ: из-за нехватки энергии города Украины могут стать непригодны для жизни

Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, украинские города могут стать непригодными для жизни. О таких возможных последствиях сообщила газета The Wall Street Journal.

Как стало известно, нехватка электроэнергии стала тяжелым испытанием для киевских властей, в результате которого была нарушена работа многих предприятий. Также указывается, что в дальнейшем длительные отключения электроэнергии могут сделать города Украины непригодными для жизни в ближайшие месяцы, что приведет к еще большему оттоку людей из них.

Ранее на Украине начали опасаться отключения электричества зимой на 14 часов в сутки. Украинские чиновники заявили, что энергообъекты страны не защищены от ракетных атак и выразили надежду, что международные партнеры окажут республике помощь как можно скорее.

